中信金京城銀傳談合併 黃天牧：不知情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北18日電）媒體點名中信金與京城銀正洽談合併，聘金至少新台幣500億元，中信金與京城銀均表態不評論傳聞。對於2家金融機構是否事先溝通，金管會主委黃天牧今天表示，他不知情，「有些事要成熟才會和我講」。

有媒體17日深夜報導，中信金與京城銀正洽談合併，中信金已提交收購價格，但距京城銀當前市價仍然有段距離，聘金估至少500億元。因中信金與京城銀均為上市公司，是否應在今天盤前發布重大訊息澄清或說明，引起關注。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，經洽證交所，考慮新聞媒體出現相關報導，為避免影響股價及投資人權益，證交所已依重訊處理程序規定，督導中信金及京城銀於今天發布重訊澄清。

黃厚銘解釋，此事件因尚不符合須主動於盤前發布重大訊息條件，證交所是在進行市場監視過程，憂心媒體報導影響股價及投資人權益，因此依重訊處理程序，要求中信金及京城銀發布重大訊息回應。

證交所重訊處理程序明定，若發現大眾傳播媒體報導內容足以影響上市股價證券行情情事，或報導與事實不符者，證交所可要求上市公司發布重大訊息說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃天牧今天上午列席立法院財政委員會，他在中場休息時間接受媒體採訪時表示，對個案不予評論。媒體詢問，中信金與京城銀是否曾就合併事宜與金管會初步報告、溝通，黃天牧說，他並不知道，「有些事要成熟才會和我講」。

中信金今天下午發布重訊表示，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應在董事會決議後對外公告，有關外界傳聞，公司不予評論。京城銀亦發布重訊澄清，有關報載傳聞，目前公司董事會並無任何決議。（編輯：林克倫）1130418