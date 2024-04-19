現增募資案喊卡 藥華藥：現金充足

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（中央社記者何秀玲台北19日電）新藥公司藥華藥今天公告董事會決議修訂113年股東會議案，說明因公司仍擁有充裕資金，今年股東會將不提出例行募資相關議案。

藥華藥4月17日凌晨2時公告董事會決議，取消原本今年要辦現增、私募及發行海外存憑GDR等募資議案。對此，藥華藥今天除公告修訂股東會相關議案外，同時發出新聞稿表示，公司經營團隊以股東權益最大化為優先考量，今年以「衝刺本業獲利極大化」為營運目標。

在擴充業務部分，藥華藥表示持續審慎評估中，尚未投入大量資金，公司仍擁有充裕資金、財務狀況健全，今年股東常會將不提出例行募資相關議案。

藥華藥進一步指出，旗下治療真性紅血球增多症新藥P1101（簡稱Ropeg）全球銷售持續成長，特別是美國NCCN指南將Ropeg列為PV高低風險首選藥物，保險公司優先核保。

藥華藥今年第1季營收達新台幣16.5億元，年增86.3%，創歷年同期新高。藥華藥表示，本業進展顯著，領導階層今年起連續視察韓國、日本、美國，希望能全力衝刺全球行銷業務。（編輯：張良知）1130419