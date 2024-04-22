第2輪新頂級域名開放申請 中文單字「.台」有賣點

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（中央社記者蘇思云台北22日電）網址的最後部分稱為頂級域名，國際組織ICANN規劃第2輪新通用頂級域名將在2026年4月開放申請。業界分析，頂級域名就像打造有資安效果的網路品牌，10年可能至少須投入新台幣3000萬元，要有長遠規劃，這次中文單字也開放申請，「.台」也有機會成為頂級域名。

常見的「.com」屬於通用頂級網域名稱，「.tw」則屬於國碼頂級網域名稱。負責協調網域系統的國際組織網際網路網域名稱及位址指配機構（ICANN）2012年首次開放各界申請新的頂級網域名稱，企業名稱、地理名稱都可申請，台灣目前實際上開放外界也可申請使用的有「.taipei」，另外有申請通過的還有「.政府」等。

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）今天舉辦「開創數位新紀元：台灣品牌廠商在新一輪通用頂級網域名稱（gTLDs）開放中的策略布局」座談交流會，邀請業界代表分享經驗與品牌案例。

ICANN代表指出，開放新一輪gTLDs，希望可以促進多元、鼓勵產業競爭，開放前需要相關準備工作，預計下一輪開放時間為2026年第2季，申請截止為2026年第3季。

台灣目前已經在營運使用的頂級域名有「.taipei」，台北市政府資訊局簡任高級分析師王琬宜也分享，這項專案的目標包括行銷台北的城市意象，像是寧夏夜市網頁也是使用「.taipei」頂級域名，也希望作為網路智慧政府的基礎建設，並建立.taipei永續經營的營運模式。

王琬宜說，申請頂級域名後續也須持續營運，概念如同資訊基礎建設，比較難有立竿見影效果，以每年固定營運費用來看，ICANN年費換算約新台幣96萬元，資料備援費用16萬元，後端系統費用58萬元，每年固定費用約170多萬元。

網路中文資訊股份有限公司董事長劉莘相表示，使用頂級域名就像打造有資安效果的網路品牌，但經費上「看大不看小」。目前傳出下一輪申請的一次性規費約新台幣880萬元，企業若要申請，預計第一年編列經費需1200萬元到1500萬元，還有後續每年營運費300萬元到500萬元等，10年可能需投入5000萬元、省一點至少也要3000萬元。

至於企業是否需要投入頂級域名，劉莘相會後受訪時表示，要看企業否有長期品牌規劃，因為除了申請域名、後續維運費用外，還會建議企業識別、資訊系統都要調整，若業者有長遠的品牌規劃，的確值得投入布局，目前全球知名品牌約8000到1萬個品牌，有在上一輪頂級域名的約1000多個而已。

DotAsia執行長鍾宏安建議，企業註冊頂級域名、未必要用品牌名稱，也可以考慮使用推出的產品像是「.car」等，未來也許競爭者也會來申請使用，有機會成為企業的另一筆收入。

此外，鍾宏安指出，特別關注的議題也可能成為域名，像是目前已經有「.kids」，氣候議題也可以申請使用「.climate」。目前沒有太多人使用中文域名，這次也開放中文單字作為域名，未來也可能申請「.台」作為頂級域名。

從過去調查來看，台灣百大企業裡面，多數仍是註冊使用「.tw」跟「.com」，大概只有7%企業有用頂級域名。大點數據科技有限公司執行長喬敬分析，對企業來說，使用頂級域名有助於關鍵字搜尋優化，內部調查也發現，部分衛浴、廚具業者對於註冊產品類別名稱很有興趣。（編輯：楊凱翔）1130422