面板報價續漲智慧顯示展將登場 友達群創盤中大漲

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（中央社記者潘智義台北23日電）受惠4月電視面板續漲，以及TouchTaiwan智慧顯示展將於明天舉行，面板廠友達光電、群創光電股價今天聯袂走高，友達盤中一度漲至17.8元、群創大漲8%至14.05元。

研調機構集邦科技調查，4月32吋、43吋、50吋電視面板預計上漲1美元，55吋上漲2美元，65吋、75吋上漲4美元到5美元。雖然電視面板價格漲勢收斂，但液晶顯示器（Monitor）面板價格在3月上漲後，4月續漲。

研調機構Omdia預期，面板產業今年可望明顯復甦，主要面板廠在第2季轉虧為盈，面板價格高點落在第3季。

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友達、群創將參加4月24日至26日在台北南港展覽館舉辦的年度產業盛事2024 Touch Taiwan智慧顯示展，群創以「Live it up, Game with Fun」為主軸，強調顯示科技可提供人類更新穎生活與落實永續發展，同時大秀高階主動式迷你發光二極體（AM miniLED）可撓式柔性顯示技術、無限拼接AM miniLED技術與深化人工智慧（AI）軟硬體整合實力。

友達推出「友達零售雲端管理平台」，透過高度整合的雲端內容管理系統，即可在單一軟體平台有效監控及管理店內所有數位看板和電子貨架標籤，適用於超商超市、連鎖品牌門市、大型展館、銀行等使用情境，連結全球客戶超過3萬個端點，大幅提升零售商的營運效率、減少成本支出。（編輯：潘羿菁）1130423