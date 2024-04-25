太魯閣晶英因強震停業 晶華：影響集團營收估2.3%

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（中央社記者江明晏台北25日電）晶華說明，集團旗下太魯閣晶英酒店4月受到花蓮強震影響暫時停業，初估影響集團營收約2.3%，恢復營業時間會滾動式調整；針對兩岸觀光傳出鬆綁，晶華指出，樂觀看待任何國際旅客來台。

晶華總經理吳偉正今天在宣示非籠飼雞蛋採購政策的記者會後受訪表示，受到4月3日花蓮強震影響，旗下太魯閣晶英酒店目前暫停營業，預計先暫停營運至6月底，最快7月恢復營業，辛苦一點可能會等到9月；最差有評估過，若是遇到颱風、豪雨等，可能第4季才會恢復營業，會全力配合政府政策。

吳偉正坦言，太魯閣晶英酒店對整體集團營收影響僅約2.3%，目前集團約200名員工，在4月都先休息，預計5月中旬會開始安排員工到飯店其他據點跨領域學習。

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另外，針對兩岸觀光交流鬆綁再傳曙光，吳偉正指出，目前台北飯店旅客陸續回來，回流率已達8成，整體住房率也比2019年好；目前主要國際旅客來自日本、美國及韓國，新加坡及香港也持續恢復中，樂觀看待任何國際旅客來台。

吳偉正指出，北投晶泉丰旅預計8月底、9月初開始營運，其他旗下據點所在地包括台南、宜蘭觀光狀況都很好，台北客房與餐飲也有不錯成績，精品業績也沒有因為報復性出國潮而衰退，目前觀察是持續穩定成長。（編輯：張良知）1130425