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中小企業發展條例釋利多 一年減稅利益估近8億元

2024/5/1 15:47（5/1 16:02 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽、張璦台北1日電）為了鼓勵企業將經濟果實與員工共享，行政院拍板中小企業加薪抵稅將延長10年。財政部今天表示，修正方案涵蓋增僱員工、加薪抵稅等利多，評估之下，一年減稅利益可達新台幣7.83億元。

立法院財政委員會今天邀請主計總處等相關部會就「如何改善受僱人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升我國勞工實質薪資」進行專題報告，朝野立委關注政府如何透過政策，提升企業加薪誘因。

而行政院會4月18日通過「中小企業發展條例」部分條文修正草案，將延長中小企業加薪抵稅10年，同時放寬條件，包含刪除景氣啟動門檻，並提高租稅抵減優惠、新增增僱45歲以上中高齡者也可適用等，預計有萬名勞工受惠。

民進黨立委吳秉叡指出，原中小企業發展條例雖有鼓勵企業加薪的規定，但成效不彰，減稅額度也不高，經濟部與財政部如何看待修正版本的未來效益。

財政部表示，這次中小企業發展條例修正草案，包含研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課，增僱員工薪資、加薪費用加成減除等，並延長實施10年。

若計入研發投資、增僱、加薪等所帶動的企業產值與薪資所得成長效益，經濟部估計，一年可有1.51億元的淨稅增；若是沒有加計周邊效益，單純就租稅優惠效果而言，一年稅損（即減稅利益）約7.83億元。（編輯：潘羿菁）1130501

#吳秉叡
#經濟部
#立法院財委會
#財政部
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