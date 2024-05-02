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4月新車掛牌3.7萬輛 n7交車逾千輛、特斯拉僅11輛

2024/5/2 13:51
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）根據統計，今年4月台灣新車掛牌數3萬7038輛，月減10.3%。納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7陸續大量交車，4月交付1055輛；特斯拉（Tesla）4月在台掛牌數僅11輛。

展望5月，和泰車預估，各主要品牌車廠將陸續推出販售活動，預估新車掛牌數約4萬輛，較去年同期約4.25萬輛下滑約6%。

根據統計資料顯示，4月台灣新車掛牌3萬7038輛，符合原先預期的3.7萬輛，較3月4萬1313輛下滑10.3%，比去年同期3萬8231輛減少3.1%。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌4月合計登錄1萬2121輛，市占率32.7%，較3月1萬2389輛略減2.2%；其中，TOYOTA單一品牌4月登錄9622輛，單一品牌市占率為26%。

4月進口車登錄數1萬6794輛，市占率45.3%，較去年同期下滑10%，較3月2萬379輛下滑17.6%；其中，4月高級車款登錄數8094輛，市占率21.9%，較3月1萬829輛減少25.3%，較去年同期下滑12.9%。

中華汽車代理MG品牌4月掛牌數2130輛，雖然較3月2221輛下滑4.1%，仍較去年同期大增190.2%，4月市占率5.8%較3月5.4%增加，4月台灣市場品牌銷售排名維持第4。

值得注意的是，電動車大廠特斯拉（Tesla）4月在台掛牌數僅11輛，較3月2135輛大幅減少，應是受到港船期的影響。

另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，陸續大量交車，在4月交付1055輛新車，較3月416輛大增153%，今年前4月累積已達1555輛。（編輯：張良知）1130502

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