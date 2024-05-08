唐鳳揭卸任後動向 到國外分享經驗讓世界看到台灣
2024/5/8 12:48
（中央社記者蘇思云台北8日電）數位部長唐鳳確定520後不續任，外界關注下一步動向。唐鳳今天表示，未來會到各地分享經驗，讓世界看到台灣，舉例來說，國際上很關注台灣今年選舉如何因應資訊操弄等議題。
數位部今天舉行例行記者會，媒體關注唐鳳520卸任後的動向。
唐鳳表示，未來會到世界每個角落，讓世界看到台灣。舉例來說，各國都會有定期選舉，國際上也很關注台灣今年初的選舉，經歷生成式AI、資訊操弄等，選後也有看到一些投開票流程的訊息操弄，但對台灣影響有限，選後也很快恢復正常，各國都很想知道台灣經驗，如何確保選前、選後的資訊安全性等。
據了解，唐鳳卸任後可能會花1、2個月的時間到國外演講，也有找國外經紀人為她處理卸任後的演講期程。（編輯：黃國倫）1130508
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