出國旅遊紀錄一鍵可查詢 MyData平台累計申辦17萬次

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（中央社記者蘇思云台北8日電）不少民眾最近在社群秀入出國日期證明書，數位部今天表示，民眾可在MyData平台上選擇方便的身分驗證方式，就可線上快速取得內政部移民署的入出國資料，近2週已有16萬餘次申辦量，累計申辦量達17萬餘次。

數位部今天舉行例行記者會。數位部表示，「個人化資料自主運用（MyData）平台」提供便利多元的線上個人化資料下載及服務申辦，並提供10種身分驗證方式，由資料提供機關依資料機敏程度決定驗證等級，民眾可考量自身需求，依驗證等級選擇最便利的方式。

數位部長唐鳳表示，透過數位部MyData平台，4月下旬在Threads平台上面發文分享，秀出個人的入出國日期證明書，證明去年10月中到今年3月中都沒出國。

後來不少網友也去查詢入出國日期證明書，並在網路社群引起熱潮。唐鳳表示，很高興許多民眾因此使用MyData平台，了解到平台的方便性，透過平台串接機關資料，在民眾知情同意下，達到便民效果。

數位部表示，近期許多民眾申請的「入出國日期證明書」，民眾可在MyData平台上選擇以晶片金融卡或健保卡等實體卡插卡驗證，或手邊無實體卡者，可選擇使用行動自然人憑證或「手機門號加健保卡卡號」等方式完成驗證，就可線上便利快速取得內政部移民署的入出國相關資料，累計申辦量達17萬餘次。

數位部多元創新司司長莊明芬表示，為減少民眾花費時間精力在政府部門奔波、臨櫃申請個人證書或申辦服務的辛勞，提供安全、便利且值得信賴的線上服務，MyData平台以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心理念，在2021年4月15日正式上線，已介接中央機關、地方政府、金融機構等80個機關，提供逾900項資料下載與服務申辦，累計超過147萬餘次使用量。

民眾透過數位部MyData平台，不用親自臨櫃辦理，經線上身分驗證與個人自主同意，就可以取得在各政府機關裡的個人化資料，讓服務申辦更便利。數位部並持續精進MyData身分驗證的多元性與便利性，同時強化當事人知情同意機制，使用者操作過程中，以手機簡訊或電子郵件通知當事人。（編輯：林淑媛）1130508