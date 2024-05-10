健身雙雄首季財報出爐 看好擴點挹注今年成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）健身雙雄公布首季財報，世界健身-KY每股盈餘為新台幣0.86元，看好持續擴點、零售整合對成長的貢獻；柏文第1季營收創歷史次高，帶動毛利較去年同期回升，每股盈餘為0.62元，看好新據點將帶動未來3季營運逐季成長。

世界健身-KY第1季合併營收23.35億元，年成長率5.71%，稅後淨利9432萬元，每股盈餘0.86元。4月合併營收8.09億元，年成長2.78%。

世界健身-KY財務長謝如菁表示，品牌的銷售策略規劃、已見成效，也反映在營收數字，這對台灣健身產業來說，代表好的開始，也是第2季的正向指標；世界健身-KY將專注於持續擴點、零售整合及會員體驗服務的提供，對於年度成長，相當有信心。

展店擴張方面，世界健身-KY表示，第1季、第2季共有6個全新分店增加。此外，零售部門World Gym Shop營收明顯成長，公司將持續升級整合、計畫於年底達到20家布局。

世界健身-KY也預告，2024年是健身市場、疫後重整的重要年度，World Gym除了持續展店，預計在3年內全台展店45家，會籍收益、教練課程和年底將達20家零售部門，驅動產業利多發展，品牌看好下半年度營收表現，同時拓展海外市場的進度，也有多個標的評估和布局意向。

柏文公告第1季合併營收11.43億元，季減0.25%，年增20.23%，創第1季同期新高及單季歷史次高，合併營業毛利2.91億元，季減5.68%，年增55.52%，毛利率25.46%;合併稅後淨利0.49億元，每股盈餘0.62元。

柏文表示，第1季因春節、228 連假以及2月天數較少影響教練課程執行，通常當年度營收低點會發生在第1季，加上3月春酒使成本略增，導致營業成本比重提高，毛利率因而較去年第4季降低，但營收較去年同期成長，也帶動毛利、營業利益較去年同期大幅成長55.52%及2195.69%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柏文3月營收已達4.04億元，創同期及單月歷史新高，且單月營收首次突破4億元，達4.12億元，再站上歷史新高，年增近20%，柏文看好，「健身工廠」會員人數連續23個月成長，未來3季營收與獲利將逐季顯著成長。

據點擴張方面，「健身工廠」上半年就有5處新設據點投入營運，更多新營運據點於今年貢獻更長營業期間，今年新店將較往年挹注更大成長動能。（編輯：楊凱翔）1130510