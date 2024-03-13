健身雙雄2023年財報出爐 均超額配發股利

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（中央社記者江明晏台北13日電）健身雙雄2023年財報出爐，受惠疫後需求回籠，世界健身-KY每股盈餘3.5元，柏文每股盈餘1.5元，兩家皆超額配發股利，世界健身-KY導入零售事業，柏文也嘗試在新據點規劃輕食、智販機等，擴增營收動能。

世界健身-KY去年度稅後淨利新台幣3.49億元，每股盈餘3.5元；並決議擬自本次盈餘分派和資本公積發放現金股利，合計約每股配發現金5.78元，超額配發股利。

針對展店計畫，世界健身-KY指出，2024年第1季率先開展苗栗頭份店，為當地首間大型健身房，新竹光復店、台北站前店、台南新營店，也接續開出。

世界健身-KY首家零售事業World Gym Shop則進駐高進場人流的World Gym台北統領店，有望帶動買氣，2024年將複製此商業營運模式，在固定成本和不增加分店人力成本的前提下，計畫完成全台20家分店設置零售區，銷售能量飲品和品牌服飾，看好隨著展店布局以及零售部門穩定擴張，預估挹注整體營收向上發展。

柏文公告去年財報，合併營收新台幣42.96億元，創歷史新高，年增率19.13%，合併稅後淨利11.36億元，年增率56.82%，每股盈餘1.5元。

柏文董事會通過盈餘分配案發放現金股利，每股1.3556732元，以及資本公積配發現金，每股發放現金0.75618119元，兩者合計每股配發約新台幣2.11元，同樣超額配發股利。

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柏文表示，持續於全台灣布建據點，截至112年底，柏文「健身工廠」已在全國建置70處營運據點，預估今年至少新增9處「健身工廠」營運據點，包括首季開展台中市景賢廠、台南市永康廠及澎湖縣馬公廠，第2季預計有高雄市鳳西廠、台北市萬隆廠及台中市新據點等。

柏文強調，萬隆廠臨近台北捷運萬隆站，營業面積達1500坪，且為「健身工廠」首處規劃輕食區及引進智販機的廠館，導入新商業模式，將貢獻更強的營收成長。（編輯：楊凱翔）1130313