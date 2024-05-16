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台電盼北市核發松湖臨時變電所施工許可 拚2025完工

2024/5/16 13:16
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（中央社記者曾智怡台北16日電）外界關心松湖變電所延宕，可能導致港湖地區供電瓶頸。台電表示，在變電所完成之前，台電將以臨時變電所等措施應變，盼北市府協助核發施工許可，拚明年底完成臨時變電所並送電。

台電透過新聞稿說明，上述臨時變電所，已於北市府前市長任內同意興建，但要求施工前召開說明會。台電已於今年3月6日辦理施工說明會，並於3月14日提出施工許可申請，市政府一核發施工許可，即能進場施工，希望臨時變電所於明年底完工送電。

台電指出，電網運作有其安全極限，目前台北市港湖地區的電力供應由新北市汐止變電所獨立負責，但受限於輸電線路容量，導致港湖地區及東區門戶計畫出現用電問題，「這並非沒有電，而是電送不進去」，根本解決方案就是興建松湖變電所。

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台電說明，松湖變電所已於2022年11月通過都審，且北市府已在去年3月核發松湖變電所建造執照，於去年4月核准申報開工，台電正積極進行相關工程，預計2029年前完成松湖變電所，屆時才能順利將電力送進台北市東區。

台電表示，在松湖變電所完成前，為解決台北市東區供電瓶頸，曾提出請大用戶加裝遙控卸載裝置的應急措施，並採取興建松湖臨時變電所先裝設一台主變壓器的應變方案。台電已事先向用戶說明且獲同意，待正式變電所完工後，將恢復正常供電。（編輯：楊蘭軒）1130516

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