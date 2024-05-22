銅價飆中國銅箔基板傳漲價 台灣CCL廠：尚在評估階段

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（中央社記者江明晏台北22日電）國際銅價飆漲，中國銅箔基板（CCL）廠傳出通知下游客戶漲價，國內CCL台廠則透露，還在評估漲價並和客戶討論中，而下游PCB廠認為，中國CCL廠漲價是因低階品含銅量較高，台廠生產高階品居多，目前漲價壓力應還不大。

國際銅價今年以來因供給緊縮而飆漲，外電報導，高盛日前預測，2024年全球精煉銅的供給缺口將達42萬8000公噸，而倫敦銅價有機會在未來12個月內上探每噸1萬2000美元。

銅價上漲對印刷電路板（PCB）產業影響大，PCB上游銅箔基板（CCL）中，銅箔成本占據約35%至45%等；而市場消息也傳出，中國CCL大廠已因原物料上漲，通知下游客戶報價調漲。

市場將關注國內CCL三雄台光電、聯茂、台燿是否醞釀漲價；其中不願具名的業者對中央社記者表示，確實有在和客戶討論漲價事宜，另有業者指出，「不做第一個漲價的業者，但確實也在評估將成本反映給客戶」。

業者指出，銅需求好轉，帶動銅價走揚，同時終端電子需求加速改善，也帶動對電子銅箔的需求，因此漲價對整個電子業供應商在獲利上是有不少的幫助。

而觀察CCL三雄存貨狀況，目前包含銅箔、玻纖布、環氧樹脂等在內的存貨與月均營收比重都在1.3左右。

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至於下游PCB廠商則透露，目前上游CCL廠都還沒來談漲價，認為中國當地的CCL廠漲價，是因為銷售產品屬於較低階、含銅量較高的品項，漲價壓力較為迫切，因此先傳出漲價，但由於台廠生產高階產品較多，研判目前漲價機會不大，後續還要看銅價走勢。

另一PCB廠商表示，原則上，台廠上游漲價都會先和客戶相互討論，不會像中國上游廠直接通知漲價，銅價上漲確實會提升成本，但目前還沒接到漲價通知，且觀察目前這一波銅價飆漲，可能來自俄烏戰爭以及金融投資操作所造成，並非實際需求強勁，將持續觀察產業動態。（編輯：楊凱翔）1130522