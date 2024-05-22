櫃買市場業績發表會 信昌電等下週上陣

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（中央社記者何秀玲台北22日電）櫃買中心今天發出新聞稿指出，配合上櫃公司第1季財務報告及興櫃公司2023年財報公告，5月27日、28日及29日接續推出「電子零組件」、「興櫃新星」及「生技醫療」等3個主題業績發表會。

櫃買中心指出，台灣電子零組件產業擁有完整供應鏈體系，以及研發製造經驗，具國際競爭力，規劃5月27日推出「電子零組件」主題，邀請介電陶瓷粉末及被動元件廠信昌電、PCB曝光設備廠川寶及特用化學材料通路廠商崇越電等3家公司。

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櫃買中心表示，興櫃市場也是另一特色亮點，5月28日安排「興櫃新星」主題，邀請乳酸菌研發及產銷的生合、電漿設備商暉盛，以及從事模擬光源、半導體光電轉換測試及晶圓級光電檢測的光焱科技與會。

此外，將在5月29日推出「生技醫療」主題，由連鎖藥局佑全、國內實驗用鼠飼養及銷售廠商樂斯科及開發新型投藥系統、以治療肺高壓疾病為主的國邑等3家公司經營團隊出席，說明營運績效及對未來產業前景看法。（編輯：張良知）1130522