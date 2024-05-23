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前衛福部次長王必勝 擬出任中華開發資本資深副總

2024/5/23 18:16（5/23 18:30 更新）
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前衛福部次長王必勝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者羅元駿台北23日電）中華開發金控今天發布新聞稿指出，子公司中華開發資本擬於明天董事會通過，延聘前衛生福利部政務次長王必勝擔任資深副總經理。

開發金說明，王必勝在相關領域具有高度專業及深厚資歷，若加入開發資本團隊，對協助台灣企業轉型成長並為投資人創造合理報酬有所幫助。

開發金表示，開發資本旗下管理多檔基金，總管理規模達新台幣560億元，著重投資的產業領域包括協助推動能源轉型及數位轉型的基建型投資；以扶植台灣優勢產業為目標，布局IC設計、半導體供應鏈、電動車產業鏈、智慧製造及環保創新產業的成長型股權投資；以及回應人口高齡化、健康檢測諮詢、疾病預防、數位醫療等多元生醫投資等。

開發金指出，開發資本近年與產業龍頭、研究機構及領域專家合作，包括與鴻海科技規劃攜手成立開鴻能源，與群創光電共同設立「群創開發」系列基金，及與熟稔半導體生態的水木管顧合作籌備投資於台美IC設計、半導體上下游之半導體基金，並透過工研院「生醫創新跨域合作平台」，分享創投圈及產業資源人脈，幫助生醫新創加快商品化腳步。（編輯：林淑媛）1130523

#中華開發金控
#王必勝
#開發金
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