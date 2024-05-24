東元邱純枝：股價市值去年創高 今年續保營收獲利增

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（中央社記者鍾榮峰桃園24日電）機電大廠東元今天舉行股東會，董事長邱純枝表示，2023年東元股價創高，市值超過新台幣千億元，今年第1季儘管市場景氣回落，美國市況落後其他市場，但長期來看，東元集團持續在艱困環境中確保營收成長，強化中長期獲利。

東元今天上午在中壢廠舉行股東會，將改選7席董事和4席獨立董事，邱純枝親自主持會議，現場出席股東相當踴躍，非公司派、菱光科技董事長黃育仁率陣營成員親自出席，東元大股東華新麗華代表也出席此次股東會。

邱純枝致詞表示，東元集團2023年營運豐收，股價也創新高，市值超過新台幣1000億元，2023年碳排6萬噸，較2022年7.6萬噸減少20%，太陽能發電容量規模達2MW，東元持續努力減碳並能源轉型。

在各事業群營運，邱純枝表示，東元持續掌握商機，其中高效能馬達營收占整體馬達營收比重超過75%，電動巴士應用在台灣市占率超過80%，太陽能、儲能、風電等綠能占智慧能源事業群在手訂單規模新台幣250億元比重超過50%，AI人工智慧空調等節能應用占智慧空調家電營運比重64%，2023年的創儲能單位，已交出新台幣5億元成績單，在墨西哥和印度的小馬達新廠，可因應韌性供應鏈。

展望今年，邱純枝表示，第1季儘管市場景氣回落，美國市況落後其他市場，並未相對理想，不過長期來看，東元集團持續在艱困環境中確保營收成長，透過電機地、綠能化、布局全球區域等方式，此外延續永續議題，引導產業轉型，擴大東元發展，強化中長期獲利方程式。

展望全球經濟前景，東元總經理范炘在致股東營運報告指出，已開發地區仍處於升息抗通膨狀態，寬鬆政策遲緩；中國受房地產與地方債務拖累，經濟前景不佳；俄羅斯與烏克蘭、以色列與哈瑪斯戰爭持續，地緣政治衝突加劇，加上近期紅海航運危機，仍存在諸多不利與不確定因素，東元持續爭取綠色能源與電氣化商機，發展新興市場，

展望東元今年3大事業群營運，范炘表示，在機電和自動化事業群，墨西哥和印度兩座新廠可帶動今年營收成長，墨西哥廠結合美國德州廠展現短鏈效益，支持既有北美業務拓展，也將布局中南美市場。印度廠將優先聚焦內需市場，進而擴及東南亞或非洲市場。

在智慧能源，范炘表示，資料中心（IDC）工程業務可續成長，配合政府再生能源政策與台電強韌電網計畫，鞏固離岸風電變電站工程市占率，也取得靜態同步補償器（STATCOM）專案建置案，爭取後續新標案。

在空調和智慧生活，范炘指出，聚焦提供全域式智慧空調及能源管理，擴大商用空調產品與解決方案，以AI技術優化冷凍空調節能系統。

今年東元也透過綠色能源、電氣化、節能減碳、高潛力區域發展等4大面向，啟動策略性營收成長計畫。

在綠色能源，東元擴大風光儲等工程承攬，引進韌性電網、智慧電網建設所需關鍵零組件及系統整合技術，並爭取參與碳捕捉與加氫站示範計畫。在創儲事業，東元逐步朝虛擬電廠（VPP）目標邁進。

在載具電氣化，東元持續拓展北美和印度的電動巴士、改裝車、工程車市場，建立區域化供應鏈，規劃爭取船舶電新商機，工業電氣化鎖定油氣與礦業應用。

在節能減碳，東元持續提升高效馬達、永磁變頻螺桿機等高效機電營收占比，強化變頻器配套銷售，也針對鋼鐵、石化、造紙、電子等產業，聚焦台灣、中國與東南亞推廣節能改造方案。

在區域發展，東元低壓機電產品布局墨西哥與印度，也將規劃印尼為起點，拓展海外空調系統市場。（編輯：楊凱翔）1130524