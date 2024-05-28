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嚴陳莉蓮：n7和MG4電動車兄弟登山 在山頭會合

2024/5/28 10:15
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（中央社記者鍾榮峰台北28日）裕隆董事長嚴陳莉蓮今天表示，電動車銷售會盡力而為，至於中華車第2季將推MG4電動車，嚴陳莉蓮笑說，兄弟登山，「可以在山頭會合」。

裕隆今天上午舉行股東會，由於天雨交通壅塞，嚴陳莉蓮延遲抵達會場，股東會約在9時20分開始，議事進程順利，臨時動議議程有小股東發言，整體議事約在9時43分結束。

小股東表示，3月納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7交車佳評如潮，小股東們期盼成為車主，期盼裕隆在預購規劃上，將股東優先納入考量。對此，嚴陳莉蓮對人稱「左爺」的裕隆副董事長、納智捷董事長左自生，笑著說「股東表達心聲你聽見了吧，這個任務要交給你了」。

會後媒體與嚴陳莉蓮短暫交談，嚴陳莉蓮表示，對於n7品牌電動車銷售會盡力而為，至於中華車第2季將推MG4電動車，嚴陳莉蓮笑說，兄弟登山，「可以在山頭會合」。

嚴陳莉蓮今天在股東會表示，今年3月底n7電動車已開始交車，4月取得台灣電動車銷售冠軍，裕隆規劃6月n7電動車將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，可望達成年銷量破萬輛的目標。

中華車日前表示，第2季將導入全新MG品牌電動車款MG4，MG車款在台每月生產量約2000輛，預估今年MG銷售量成長。（編輯：楊凱翔）1130528

嚴陳莉蓮
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