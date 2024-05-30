彭金隆：金控合併屬物理效應 無法立刻改善新壽體質

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（中央社記者謝方娪台北30日電）新光人壽連兩期資本不足，立委關注，近期傳出新光金與其他金控討論合併，是否能因此改善新壽未來資本適足率，金管會主委彭金隆表示，金控合併為物理效應，無法立刻改善新壽體質。

金管會每半年檢視一次保險業資本適足率（RBC）及淨值比，若保險業資本適足率未達200%或淨值比連兩期低於3%，金管會將依規定要求業者提出財務業務改善計畫，並督促業者執行。

彭金隆今天赴立法院財政委員會專題報告並備質詢，民進黨立委李坤城質詢時關注，三商美邦人壽及新光人壽2023年底資本適足率未達標，目前是否已提出改善計畫。

金管會保險局長施瓊華答詢時表示，金管會已分別在5月16日及24日收到三商壽及新壽提交的財務業務改善計畫，對於業者所提方案，還要和業者溝通確認細節，進而評估方案可行性。

三商壽董事會通過透過現金增資、私募發行有價證券及發行次債以強化資本，施瓊華指出，相關規劃三商壽有列於改善計畫中，金管會目前正在評估三商壽發債可行性及細節。

至於新壽所報改善計畫，涵蓋首季新光金透過銀行及證券子公司盈餘上繳轉增資新壽的新台幣70億元，新壽首波發次債籌資55億元及財務結構改善措施等，亦有涵蓋新光金規劃辦理普通股現金增資125億元，時程上預計第3季完成，下半年亦還有25億元發次債額度。

李坤城追問，新壽改善計畫能否順利讓RBC達標，施瓊華說明，金管會正檢視新壽假設情境，會再請業者提供假設情境的補充說明，以便進行細部評估，會盡快在1個月內釐清確認業者改善方向可行性。

李坤城詢問，新光金為新壽唯一股東，目前傳出台新金或中信金評估合併新光金，併購是否會影響或有助新壽未來資本適足率的達成。彭金隆答詢時表示，合併為物理效應，無法馬上增資，因金控為合併主體，新光金是子公司新壽資本不適足。

彭金隆指出，母金控百分之百持股子公司，任何一家金控合併，金控依法都對子公司增資需求負有法定籌資義務。不過，彭金隆強調，目前消息均為市場傳聞，各公司亦有對此說明。

李坤城表示，外傳新壽在接軌ICS新制前，必須現金增資達千億元水準，彭金隆澄清，那數字為外界報導，對於保險業2026年接軌IFRS 17及ICS，金管會已提供3階段過渡性及在地化調適措施，目前還在試算中，市場上很多傳言並非最後確定數字，且各保險公司條件並不同。

國民黨立委李彥秀質詢時指出，若三商壽和新壽RBC仍無法達標，金管會有何作法。彭金隆表示，金管會根據保險法資本不足分級管理規定，依法請業者提出改善計畫，現在所有步驟均依保險法執行，過去已有非常明確的步驟，金管會會按階段去做，不預期未來結果如何。

李彥秀表示，金管會是否會給三商壽和新壽監理寬容，彭金隆說，監理寬容為一致性措施，不會針對個別公司。

李彥秀指出，若新光金提議藉由金控合併改善子壽險體質，金管會是否支持，彭金隆表示，首先，對於合併，金管會尊重市場機制，其次，合併無法立刻改善新壽的情況，第三，金管會是否支持，要看到具體計畫才能評論。（編輯：蘇志宗）1130530