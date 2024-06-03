台版晶片法案4家申請適用 經部擬7月中下旬完成審查
（中央社記者劉千綾台北3日電）俗稱台版晶片法案、產創條例第10之2，適用租稅優惠5月底申請受理截止，經濟部表示，首批申請為4家半導體業者，受理截止後將展開審查作業，預計7月中下旬完成審查。外界預估台積電、聯發科等大廠有機會申請適用。
成熟／先進製程是什麼？
半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。
目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。
成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。
來源：國際半導體產業協會
經濟部產業發展署今天表示，共有4家業者遞件申請，但不便透露申請公司名單，僅說申請業者皆為半導體廠商。
經濟部表示，申請企業須提供說明文件及佐證資料，包括公司產品、國際市場占有率、排名、進出口貿易等數據，作為技術創新和關鍵地位的審查指標，後續也將由經濟部主責成立跨單位審查小組進行審查；預計7月中下旬完成審查。
觀察2023年上市櫃公司財報，台積電、聯發科、瑞昱、聯詠、群聯、台達電、南亞科及華邦電等公司在研發費用、研發密度皆符合申請門檻，外界預估台積電、聯發科等業者有機會申請適用。
依據產創條例第10之2適用相關規定，企業須符合年度研發費用支出須達新台幣60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程的設備支出達新台幣100億元，且2023年有效稅率為12%。
經濟部說明，企業研發投入僅能就產創第10條之2或第10條擇一申請適用，為鼓勵公司加大投資，針對資格要件經審查不符者，可變更成適用產創條例第10條研發投資抵減，或第10條之1智慧機械投資抵減。（編輯：潘羿菁）1130603
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