地熱子法完善申設法規 土地限制需跨部會協調

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（中央社記者曾智怡台北3日電）外界倡議地熱可作為綠能基載能源，經濟部近期公告「地熱能探勘與開發許可及管理辦法」，明確地熱能申設行政程序，讓業者於地熱能探勘及開發階段有所依循，盼藉此加速台灣地熱案場設置。

能源署官員表示，由於土地取得仍有開發限制，尤其是地熱管線從地底下經過，是否受限用地別限制，需再透過修法明確地熱電廠開發權利；此牽涉內政部、農業部等不同單位，正跨部會溝通協調中。

根據經濟部規劃，地熱發電預估2025年至少有20MW正式進入商轉，5年內希望放大10倍，在2030年達200MW；2040年再放大10倍、達2GW，2050年目標達6GW規模。

經濟部自112年6月21日修正「再生能源發展條例」訂定地熱專章後，能源署隨後多次召開產學研座談及利害關係人會議徵詢各界意見，並於113年5月13日正式公告「地熱能探勘與開發許可及管理辦法」，明確地熱能探勘及開發申設流程。

針對規範重點，能源署今天透過新聞稿進行說明。

首先，程序面部分，統一由中央主管機關（能源署）受理申請案件，並會同地方政府、各部會代表及專家學者進行聯合審查，以建立全國一致的審理程序。

資源面部分，為了避免影響既有業者權益及降低不同地熱案場的資源競爭關係，後進業者其井體正投影至地表500公尺範圍內若已有地熱業者，應檢附影響評估與減緩影響措施說明。

共榮面部分，規定業者於探勘及開發動工前，均需辦理地方說明會，並提送相關說明會文件完成備查，以保障鄰近利害關係人權益。

原民面部分，明定案場涉及原住民族公有土地者，需依「原住民族基本法」第21條辦理，以維護原住民族相關權益。

環境面部分，發電尾水回注比率需90%以上，並要求案場應設置量測設備記錄發電使用水量、尾水回注量等，按季送主管機關及直轄市、縣（市）水利主管機關備查，以確保地下水資源永續開發。

至於控管面，則訂定許可換照銜接機制，針對已取得地方主管機關核准鑽井、開發相關許可業者，得於一定時間內向能源署申請許可換照。

能源署表示，有關「探勘」許可申請，是基於設置地熱能發電設備為目的進行鑽井、開鑿，若為前期學術研究地表調查，則無需申請探勘許可，以簡化程序。

此外，針對案場500公尺間距標準，目前是採用井體地表投影範圍，目的是為了確認與辨識間距範圍內的利害關係人，並預為影響評估與規劃減緩措施。

經濟部將持續依推動情形及相關技術發展，滾動調整相關規定，並已設立地熱發電單一服務窗口。（編輯：張均懋）1130603