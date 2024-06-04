興富發：金山凱悅渡假酒店與凱悅終止合作關係

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（中央社記者何秀玲台北4日電）興富發與凱悅集團合作在新北市開發興建的金山凱悅渡假酒店，傳出雙方終止合作關係。興富發今天發出聲明，證實雙方已終止合作關係，目前與全球酒店連鎖品牌洽談中。

興富發表示，和凱悅酒店集團針對新北金山凱悅渡假酒店（Hyatt Regency Jinshan Resort）合作案，雙方已合意終止合作關係。

興富發在2016年開始與凱悅洽談新北金山凱悅渡假酒店合作案，然而「順應國內旅遊市場需求變化，為了提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中」。

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興富發聲明指出，已與籌備期人員一一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間的相關事務，並尊重其意願；興富發表示，期望新的飯店事業，不僅能成為旅客首選，並能達到推廣在地觀光資源，增加就業機會，促進經濟發展目的，對未來發展充滿信心。

興富發集團與凱悅合作的高雄凱悅酒店（Hyatt Regency Kaohsiung）及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中。（編輯：張良知）1130604