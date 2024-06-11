宏碁5月營收重返200億元 仁寶年減7.2%
2024/6/11 18:20
（中央社記者吳家豪台北11日電）人工智慧個人電腦（AI PC）題材升溫，品牌廠宏碁今天公布5月合併營收新台幣211.3億元，月增18.4%，年增16.8%，重返200億元以上，單月營收已連續11個月較去年同期成長；累計今年前5月營收978.08億元，年增15.9%。
宏碁發布新聞稿說明，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業占5月營收26.5%、占累計前5月營收29%。宏碁集團在6月初台北國際電腦展（COMPUTEX）中，展出全系列AI PC、伺服器等產品，以及智慧醫療、智慧城市等人工智慧（AI）應用。
筆記型電腦代工廠仁寶公布5月合併營收772.87億元，月增0.03%，年減7.2%；今年前5月營收3541.23億元，年減4.7%。
仁寶5月筆電出貨290萬台，月增10萬台。仁寶先前表示，在AI PC領域研發十幾款機種，仍處於領先地位，要觀察市場對AI PC接受度，今年下半年AI PC需求應該會成長，到了明後年超過5成筆電都有機會是AI PC。（編輯：張均懋）1130611
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