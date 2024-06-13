財部：公股銀精進青安房貸 防杜人頭戶與貸後出租

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（中央社記者張璦台北13日電）外界高度關注青安優惠房貸遭不當使用，財政部今天表示，已責請公股銀行開會研商，研議具體改善措施，落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，防杜人頭戶、貸後出租等行為，並澄清預售屋並非青安貸款適用對象。

財政部發布新聞稿表示，公股銀行辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」，是為協助無自有住宅家庭購屋安居，政策目的明確，去年8月推出精進方案提供利息補貼，在升息趨勢中，減輕民眾購屋自住資金負擔，為整體健全房市政策的一環。

財政部指出，青安貸款精進方案（即外界所稱新青安）實施後的新承作案件，未滿40歲貸款戶數占總戶數比率約73%，以青壯年族群為主，顯示該項政策確實支持無自有住宅的年輕民眾購屋自住需求。

財政部進一步表示，青安貸款須符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅者」條件，於購置「成屋」時才可申貸。

針對有關媒體報導建商因應新青安推出優惠付款方案，以低首付、工程期零付款等促銷手法，吸引民眾購買預售屋，財政部指出，購置預售屋並非青安貸款適用對象，兩者不應混為一談。

財政部表示，影響房屋價格因素眾多，例如稅賦、市場利率、家庭可支配所得、購屋動機、地區產業發展前景、對房市預期心理等，實不應直指青安貸款為投機客炒房的幫兇。

至近期外界高度關注青安貸款遭不當使用疑義部分，財政部強調，已責請公股銀行開會研商，研議具體改善措施，並落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，防杜人頭戶及貸後出租等未符青安貸款政策目的的行為。

財政部指出，將與公股銀行合作，研議透過青安貸款案件與政府資料勾稽未符自住使用個案，並依規進行查處，以確實符合青安貸款購屋自住的政策協助目的。

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中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件；利率方面，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。

新青安其他措施，包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。（編輯：張均懋）1130613