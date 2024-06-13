賴總統讚台歐關係史上最佳 盼洽簽經濟夥伴協定

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（中央社記者曾智怡台北13日電）歐洲商會今天舉辦歐洲日晚宴，總統賴清德表示，過去8年台歐雙邊貿易投資屢創新高，「現在是雙邊關係史上最佳時刻」，盼未來台灣和歐盟洽簽「經濟夥伴協定」，為雙方企業創造互惠的投資環境及商機。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天舉辦歐洲日晚宴，慶祝成立30年，晚宴共超過800名賓客出席。

賴總統致詞表示，還記得去年以副總統身分受邀參加「歐洲商會午餐會」，當時致詞談到「國家希望工程」，希望能夠打造創新繁榮、公義永續、民主和平的台灣；如今非常榮幸肩負起帶領國家勇往前進的重責大任，他和執政團隊將全力以赴，落實政策目標。

賴總統指出，歐洲商會從1988年創辦以來，見證台灣得來不易的民主化過程，更參與台灣的進步發展。今晚的主題是「30年致力於倡議與交流」，從1994年開始，歐洲商會每年都會針對台灣商業環境的發展，向政府提出建議書，更從1995年開始，派遣「敲門任務代表團」，赴布魯塞爾會晤歐盟高層，確保台灣在歐洲獲得應有的重視。

總統說，過去8年來，台灣和歐洲的交流成果更是有目共睹，特別是在經貿關係上，台歐雙邊貿易投資屢創新高，「現在是台歐雙邊關係史上最佳的時刻」，歐洲不僅是台灣的第3大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源。

總統對於歐洲商會長年促進台歐盟經貿關係，以及帶動雙邊產業連結所做的貢獻，表達由衷感謝。

賴總統表示，歐洲有全球最多的成熟民主國家，雖與台灣相距遙遠，但雙方推動世界民主、和平、繁榮、永續的決心沒有距離，且擁有共同的價值、目標。

總統指出，近年歐盟積極推動「綠色新政」、「數位轉型」，以及「經濟安全戰略」等政策，現在的台灣也致力發展多元綠能，更擁有半導體先進製程技術，站在人工智慧革命的中心，是全球民主供應鏈的關鍵。他相信台灣和歐洲可以發揮各自的優勢，相互交流，建立更穩固、更密切的夥伴關係。

賴總統也細數台灣和重要經貿夥伴，都已建立各種制定化協議，包括與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」的首批協定、與英國簽署「深化貿易夥伴關係協議」，另與日本、加拿大等國簽署投資相關協議，期盼未來台灣和歐盟洽簽「經濟夥伴協定」，為雙方企業創造互惠的投資環境及商機。

總統提到，為了鼓勵台灣企業放眼歐洲、布局全球，近年不論是「強化歐洲鏈結計畫」、「中東歐融資基金」，或是「半導體合作計畫」等方案，都是政府非常重視的政策。

截至今年4月，台灣企業對歐投資已經累計成長到185億歐元，這是台歐共同努力的成果，希望雙邊的投資關係能夠更深化、合作領域也更寬廣。

總統表示，就如他在就職演說中談到，面對全球化、全面性競爭的時代，沒有一個國家可以單打獨鬥，台灣有意願也有能力跟歐洲各國攜手合作，共同面對全球性的議題。今年的世界衛生大會剛閉幕不久，他也藉此機會感謝來自歐洲國家的聲援，支持台灣參與WHA，建立更強韌的全球公衛體系。

此外，面對極權主義擴張，總統感謝歐洲各國對於維護台海和平穩定的重視和支持，也要特別感謝歐洲商會公開肯定他在就職演說中，展現守護台灣民主的決心。

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總統強調，未來台灣會做世界和平的舵手、世界繁榮的推手，而來自歐洲的支持，就是台灣繼續前進的重要力量，「讓我們肩並肩，攜手前進，共同為國際社會做出更多貢獻」。

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）表示，新政府的多項政策目標皆與商會目標一致，期待進行深度對話，合作實現這些目標。他也點出人口高齡化的醫療需求、維持多邊貿易和投資流動、再生能源短缺、教育、人才問題，並強調台歐需要共同的智慧和努力來應對未來的艱難挑戰。（編輯：張均懋）1130613