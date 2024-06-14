星宇航空迎交機潮 力拚3年打消百億累虧

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（中央社記者江明晏台北14日電）星宇航空現有機隊共計22架，近3年將迎接交機潮，帶動機隊規模翻倍，今年下半年也預計開闢4個新航點，雖然成本提升，但會放大營收規模，另針對截至去年逾115.06億元的累計虧損，則預計在3年左右打消。

星宇航空今天舉行股東常會，董事長張國煒表示，預計2026年新機到位後，將迎來爆發性成長。

星宇航空現有機隊共有22架，包括13架321neo、4架330neo、5架350-900。

星宇航空執行長翟健華在受訪時也說明新機交機時程，星宇航空預計今年度將有4架350-900、1架330neo加入機隊陣容，2025年則預計有1架350-900、3架350-1000、3架330neo，2026年則會有6架321neo、3架330neo、5架350-1000；換言之，屆時機隊規模將翻倍。

而在貨機市場布局方面，張國煒指出，AI帶動的商機龐大，持續看好未來10年空運市場，也因此，星宇航空日前簽下5架的A350F貨機的購機合約，預計自2027年起陸續交機。

張國煒股東會上也透露，星宇將成為台灣第一家引進A350F的航空公司，由於看好貨運市場，甚至「還在想5架夠不夠」；但由於現在飛機供應鏈「很亂」、交機推遲，還有人力短缺問題，並非「有錢就買得到飛機」。

展望今年下半年，星宇航空將開闢4個新航點，分別為7月1日富國島、7月16日香港、8月16日西雅圖、9月1日雅加達。

至於星宇航空迎接大量交機潮，是否影響利潤，星宇航空表示，折舊新機費用預估是每年攤銷18%到20%左右，成本提升時，營收也會有可觀的放大。

此外，星宇航空截至去年底，累計虧損新台幣115.06億元，已達實收資本額208.87億元的1/2。

星宇航空表示，目前用資本公積彌補虧損，累計虧損已降至90億元左右，在營運持續成長下，透過獲利和其他資本公積彌補，預估3年左右可以打消累計虧損，進度很快。（編輯：楊凱翔）1130614