喬山擬加碼1億美元投資越南 造就3千工作機會

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）越南媒體報導，商用健身器材廠喬山計劃斥資1億美元在北寧省蓋新廠，用以生產控制面板、跑板、馬達等，預計2026年建成投產，年營收可達1.2億美元，將帶來2000至3000個工作機會。

越南記者與公論報報導，北寧（Bac Ninh）省委副書記、北寧省長王國俊（Vuong Quoc Tuan）12日下午接待喬山健康科技股份有限公司總經理羅光廷（Jason Lo），就喬山集團計劃在北寧省順成1號工業區蓋新廠一事展開會談。

報導指出，喬山集團目前在全球擁有6家專門生產健身器材的工廠，共有近9000名員工，其中位於北寧省順成2號工業區的工廠在2019年完工、占地10公頃，總投資額5000萬美元、年營收達6000萬美元。

根據報導，喬山集團計劃在北寧省順成1號工業區投資新工廠、占地20公頃，專門生產控制面板、馬達、跑步機跑板與跑帶等，總投資額1億美元，預計2025年第1季動工，2026年建成並投產，年營收估達1.2億美元，將創造2000至3000個工作機會。

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王國俊對喬山集團決定在北寧擴大投資表示歡迎，指示北寧省工業區管理委員會作為對口，協助喬山集團完成後續投資手續、解決困難，確保在北寧省將於9月初召開的促進投資整體規劃會議期間取得投資證書。

王國俊強調，北寧是越南面積最小的省，因靠近首都河內市，鄰近河內內排國際機場（Noi Bai International Airport），加上多條國道經過與開放的投資政策，吸引外資表現出色。目前，台灣企業在北寧省有63個投資案，登記資本額超過7億美元。（編輯：陳承功）1130813