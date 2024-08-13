本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

喬山擬加碼1億美元投資越南 造就3千工作機會

2024/8/13 20:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內13日專電）越南媒體報導，商用健身器材廠喬山計劃斥資1億美元在北寧省蓋新廠，用以生產控制面板、跑板、馬達等，預計2026年建成投產，年營收可達1.2億美元，將帶來2000至3000個工作機會。

越南記者與公論報報導，北寧（Bac Ninh）省委副書記、北寧省長王國俊（Vuong Quoc Tuan）12日下午接待喬山健康科技股份有限公司總經理羅光廷（Jason Lo），就喬山集團計劃在北寧省順成1號工業區蓋新廠一事展開會談。

報導指出，喬山集團目前在全球擁有6家專門生產健身器材的工廠，共有近9000名員工，其中位於北寧省順成2號工業區的工廠在2019年完工、占地10公頃，總投資額5000萬美元、年營收達6000萬美元。

根據報導，喬山集團計劃在北寧省順成1號工業區投資新工廠、占地20公頃，專門生產控制面板、馬達、跑步機跑板與跑帶等，總投資額1億美元，預計2025年第1季動工，2026年建成並投產，年營收估達1.2億美元，將創造2000至3000個工作機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王國俊對喬山集團決定在北寧擴大投資表示歡迎，指示北寧省工業區管理委員會作為對口，協助喬山集團完成後續投資手續、解決困難，確保在北寧省將於9月初召開的促進投資整體規劃會議期間取得投資證書。

王國俊強調，北寧是越南面積最小的省，因靠近首都河內市，鄰近河內內排國際機場（Noi Bai International Airport），加上多條國道經過與開放的投資政策，吸引外資表現出色。目前，台灣企業在北寧省有63個投資案，登記資本額超過7億美元。（編輯：陳承功）1130813

#越南
#喬山
王國俊
越南發展半導體 北寧省搶人才祭百萬購房補助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：