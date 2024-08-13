友邦人壽看下半年投資市場2逆風 降息有助利變型買氣

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（中央社記者謝方娪台北13日電）展望壽險業下半年業績，友邦人壽總經理侯文成認為，投資市場下半年迎美國總統大選等變數，可能影響投資型保單買氣，但利變型保單受惠美國降息，看好下半年新契約保費將優於上半年。

根據壽險公會統計，今年上半年壽險業新契約保費收入（含負債項下收入）達新台幣3747.78億元，年增7.2%。其中，傳統型保單新契約保費收入達2438.86億元，年增18.3%，投資型保單新契約保費收入為1308.92億元，年減8.8%。

友邦人壽今天舉行新品上市記者會，對於整體壽險業市況，侯文成接受媒體採訪時表示，今年全年壽險業新契約保費收入，預期相比2023年將呈現雙位數成長，「整體而言看法樂觀偏保守」。

他分析，投資型保單買氣受投資市場牽動，惟投資市場下半年將迎2大變數，包括美國總統大選、中東情勢緊張等，預期下半年壽險業投資型保單買氣將遜於上半年，全年壽險業投資型保單新契約保費收入估將與2023年持平。

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另一方面，對於利變型及分紅保單買氣，侯文成看法則相對樂觀。他指出，上半年利變型保單有停售效應加持，下半年受惠美國降息，對保險營運及保單銷售均有助益，利變型保單買氣可望進一步加溫，看好下半年利變型及分紅保單新契約保費收入優於上半年，全年亦將優於2023年表現。

美國降息在即，利變型保單市場戰火提前開打，不少壽險公司陸續拉高宣告利率，力拚搶現金以因應保單解約需求，友邦人壽則從商品設計出招，侯文成今天公布8月推出新利變型壽險，為市場上首張同時結合失能、長照及財富傳承功能的保單，今年截至目前為止，友邦人壽共已推出7張備查制新商品。（編輯：楊蘭軒）1130813