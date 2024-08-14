台股漲230.68點
2024/8/14 13:51
（中央社台北14日電）台北股市今天開高走高，收盤漲230.68點，為22027.25點，漲幅1.06%，成交金額新台幣4094.91億元。
加權指數開盤為21952.03點，盤中最高22155.29點，最低21942.22點；不含金融股指數19208.31點，漲196.26點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.8%、食品股漲0.67%、塑化股漲0.4%、紡織股漲1.52%、機電股漲1.03%、造紙股漲0.17%、營建股漲2.28%、金融股漲1.28%。
委買張數2365萬2886張，委賣張數1226萬7877張，成交張數832萬3016張。
收盤時上漲628家，下跌327家，持平88家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大美債20正2、新光金、群創、鴻海。
漲幅前5名個股為天虹、全球傳動、達邁、谷崧、皇翔。
跌幅前5名個股為藥華藥、大飲、華冠、寒舍、台新藥。1130814
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