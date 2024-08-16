台積電勁揚收當日最高 台股終場漲454點挺進季線

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）美國連續兩天公布亮眼經濟數據，暫時掃除經濟衰退疑慮，週四美股勁揚，帶動台股大漲，加權指數終場大漲454.16點，收在22349.33點，持續朝季線約22420點靠攏，成交值新台幣4160.34億元。

輝達（NVIDIA）週四股價上漲4.78美元或4.05%，收在122.86美元；費城半導體指數大漲240.04點或4.87%，收在5173.38點，激勵科技類股成為台股今天大漲的領頭羊。

台積電終場上漲26元或2.76%，收在最高點969元，突破所有均線糾纏，鴻海上漲3元或1.66%，收184元，聯發科大漲75元或6.49%，收在1230元。

高價股群起反攻，健策攻上漲停1335元，祥碩盤中一度亮燈漲停，終場漲130元或8.78%，收1610元；M31漲75元或7.69%，收1050元，重返千元俱樂部；力旺、緯穎等千金股收盤漲幅也都超過5%。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，台股走勢主要與美股連動，先前因為市場擔心美國經濟衰退，股市暴跌修正，這兩天美國公布經濟數據掃除疑慮，美股強彈，台股跟著往上衝。

他認為，接下來傑克森洞全球央行年會將於8月22至24日登場，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將發布談話，為觀察美國降息動向的重要指標。

曾炎裕認為台積電是台股領先指標，這波反彈，台積電比大盤提早站上月線，今天台積電再度領漲，並以最高點作收，有利下週台股。（編輯：張均懋）1130816