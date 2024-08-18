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法人：台股成交金額須持續擴增 才有利指數站上短壓

2024/8/18 09:28
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（中央社記者何秀玲台北18日電）美股主要指數15日全面收高，激勵16日台股開高走高，終場大漲454.16點，漲幅2.07%，收在22349.33點，成交金額擴大至新台幣4160.34億元。法人指出，台股量能擴量具挑戰壓力，成交金額必須持續擴增，才有利於指數站上短壓。

凱基投顧指出，週五台股開高走高、收紅K棒，成交金額擴大至4160億元，量能擴增有助於指數挑戰60日均線，與8月2日向下跳空缺口22141至22465點短壓，成交金額必須持續擴增，才有利於指數站上短壓，近期必須穩定站上5日均量，甚至扭轉5日均量走跌趨勢。

若5日均量能夠開始走揚，在量能穩定擴增下，台股或有機會站回60日均線，否則仍有回測半年線21275附近的可能。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，加權指數上週五化解月線反壓，持續向季線挑戰，統計8月5日以來大盤自低點反彈已超過2500點，技術指標也偏多，可視為強勢反彈，成交量未放大下顯示籌碼相對安定，預期短線震盪後，仍有利指數持續彈升。

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柯鴻旼強調，雖然之前市場急跌導致投資氣氛轉變，但是從近期的企業獲利、經濟數據等顯示台股基本面仍穩固，且台股走勢往往與獲利年成長展現正相關，預估在AI題材持續，包括邊緣AI的加速運用等。

柯鴻旼認為，接下來市場將高度聚焦AI領頭股輝達在8月底的財報，以及釋出的財測與產業展望，只要能繳出亮眼數據並消除市場疑慮，至年底前的AI領漲多頭趨勢將更為鮮明。（編輯：蘇志宗）1130818

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