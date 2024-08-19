研調：因應自動駕駛需求 車用影像感測器將顯著成長

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（中央社記者潘智義台北19日電）研調機構DIGITIMES研究中心指出，因應自駕技術需求，車用影像感測器業者積極開發800萬畫素產品，並向1200萬畫素以上產品邁進，LED光源閃爍抑制技術有助影像辨識穩定。

DIGITIMES研究中心說明，針對車用影像感測器，強化光源閃爍抑制技術，可有效解決鏡頭在拍攝發光二極體（LED）光源時出現的閃爍問題，確保影像辨識的穩定性；高動態範圍（HDR）技術則在高對比度場景中捕捉豐富的影像細節。

DIGITIMES研究中心表示，自動駕駛技術和先進駕駛輔助系統（ADAS）快速發展，影像感測器（CMOS Image Sensor，CIS）逐漸成為車用市場的主流選擇。車用影像感測器憑藉低功耗、高處理速度等優勢，在全球市場的應用範圍不斷擴大，預計未來數年內市場規模將顯著成長。

DIGITIMES研究中心解釋，高解析度的車用影像感測器在畫質和遠距離辨識功能明顯提升，結合高動態範圍、LED閃爍抑制等先進技術，廣泛應用於車輛自動駕駛，以及先進駕駛輔助系統。

另外，影像感測器作為車用鏡頭成像的核心零組件，負責將光訊號轉換為電訊號，並進行類比數位訊號轉換，產生數位影像，實現車輛對周圍環境的感測功能。（編輯：張均懋）1130819