AI需求推升 第2季製造業產值逾4.8兆年增14%
（中央社記者劉千綾台北19日電）經濟部表示，今年第2季製造業產值逾新台幣4.8兆元，年增14.09%，連續2季正成長，受AI強勁需求挹注，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業產值分別成長24.82%、56.89%。
隨著景氣緩步復甦，以及下半年消費性電子新品上市，經濟部持續看好製造業生產動能。
經濟部統計處今天發布113年第2季製造業產值統計，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續增溫，推升資訊電子產業生產動能續強，部分傳統產業下游需求逐步回溫，以及去年同季比較基數較低，今年第2季製造業產值4兆8073億元，較去年同季增加14.09%，連續2季正成長。
資訊電子產業方面，統計處表示，電子零組件業產值較去年同季增加24.82%，其中積體電路業因人工智慧與高效能運算需求強勁，挹注12吋晶圓代工持續增產，產值攀升至9707億元，為歷年同季新高，年增37.71%。受終端電子產品需求疲弱影響，面板及其組件業產值1276億元，年減5.29%，抵銷部分增幅。
電腦電子產品及光學製品業受惠AI需求浪潮，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至4105億元，創歷年單季新高，年增56.89%。
傳統產業方面，統計處表示，隨全球經濟緩步復甦，下游客戶回補庫存增加，且去年同季比較基數偏低，化學材料及肥料業、基本金屬業分別年增11.13%、6.82%。機械設備業受惠半導體產業需求回溫，業者投資動能漸趨積極，產值年增4.20%。
反觀汽車及其零件業，統計處表示，因燃油小型轎車受電動車銷量提升排擠，以及部分汽車零件外銷接單減少，產值年減4.26%。
統計處說明，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，113年第2季製造業生產指數92.66，較去年同季增加14.75%，連續2季正成長。
展望未來，統計處指出，全球經貿市場仍處於通膨及高利率環境下，美中科技爭端、地緣政治風險等因素持續干擾景氣復甦力道；但人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續拓展，台灣半導體產業及伺服器等兼具供應鏈完整及技術領先優勢，加上下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注製造業生產動能持續成長。（編輯：林家嫻）1130819
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。