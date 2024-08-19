房仲：上半年七都小宅交易 北市占比、單價排第一

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（中央社記者何秀玲台北19日電）永慶房產彙整實價登錄資料，統計近5年上半年七都25坪以下小宅交易占比，2020年上半年15.7%，至今年同期已上升至22.9%；其中台北市今年上半年占34.3%，是占比最高的縣市，平均單價每坪達83.2萬元也是最高。

永慶房屋今天發出新聞稿指出，統計台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市等七都，近5年上半年25坪以下小宅交易占比變化，以今年上半年來看，小宅交易占比前三名，以台北市占比最高，達34.3%，其次為新北市26%，第三名為台中市22.4%。

另外，今年上半年25坪以下平均單價前三名，台北市每坪達83.2萬元稱冠，新北市則為46.4萬元次之，第三名則為新竹縣市的33.6萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雙北地區作為政經與商業中心，房價居高不下，再加上近年來房價不斷攀升，購屋負擔持續加重，因此台北市建案多推出小宅類型產品，小宅交易占比為七都中最多，新北市小宅交易也不在少數。

陳金萍表示，第三名台中市近年有不少產業、重大建設、捷運、商場等陸續進駐，不僅帶來強勁購屋需求，也快速推升房價，不過薪資收入漲幅仍追不上飆漲的房價，25坪以下小宅就相當受歡迎。

此外，統計近5年上半年的七都25坪以下平均單價，今年上半年平均單價42.6萬元，對比2020年同期平均單價30萬元，上漲42%。

其中，平均單價漲幅最高為新竹縣市，今年上半年33.6萬元，與2020年同期平均單價18.3萬元相比，漲幅達83.6%。

陳金萍分析，新竹縣市受惠於科學園區，擁有龐大的就業人口，剛性需求買盤強勁，但區域腹地有限，住宅供給相對不足，造成房價跟著水漲船高，平均單價漲幅也是七都中最高。（編輯：楊凱翔）1130819