本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三重台1線往忠孝橋估2個月修復 施工期禁行逾20噸大車
首頁 / 證券

永豐金證券與集保合作 推動複委託在地化保管

2024/8/20 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北20日電）永豐金證券與集保結算所今天宣布簽約合作，攜手推動複委託在地化保管，透過集保保管外國有價證券，可系統整合串接多個外國保管機構，提升金融服務效率，為投資人提供更效率的複委託作業服務。

集保結算所深耕發展保管資產多元服務，在權益證券、債票券、基金保管及跨境保管的多元化策略下，保管市值穩定成長。至今年6月底，集保結算所保管市值突破新台幣百兆元，其中跨境保管市值達5兆元，為民眾守護海內外金融資產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

永豐金證券表示，證券商透過集保結算所保管外國有價證券，除了提供投資人在地化服務外，可使用系統整合串接Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等外國保管機構，建立國際保管的網絡及備援機制，不僅能提供投資人除權息等股務訊息自動化作業，更可保護投資人的資產安全。

永豐金證券今年上半年複委託成交量6359億元，市占率17.7%；零售成交量3829億元，市占率24.3%，為國內複委託零售業務龍頭。（編輯：張良知）1130820

#花旗銀行
#集保結算所
#永豐金
永豐金
加速淨零 永豐金去年導入346.8萬度綠電、占比破1成永豐金擬清算解散歐洲子公司 估明年第2季完成程序
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：