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投資人稍作喘息反彈暫歇 亞股收盤走勢不一

2024/8/21 19:34
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（中央社香港21日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）將於下月降息的預期心理推動全球股市反彈，隨著投資人稍作喘息，亞洲股市今天走勢謹慎，收盤漲跌不一。

法新社報導，由於缺乏買入動力，市場參考在連續8個交易日上漲後回落的華爾街股巿主要指數走勢，並將目光轉向聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）23日在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表的演講。

疲弱的美國就業報告在本月初曾引發經濟衰退的擔憂，導致股市大幅下跌；然而，隨著市場普遍預測聯準會將在9月的會議開始放寬貨幣政策，投資人重新找回買入的信心。

美國通膨正在緩解、零售銷售保持健康、就業市場放緩但不過於迅速，這些數據都鞏固了長期以來的看法，即聯準會官員正在引導經濟軟著陸並避免衰退。

隨著市場普遍認為降息已成定局，投資人聚焦猜測降息的次數和規模，有些人認為年底前可能會降息高達100個基點。

距離紀錄高點僅咫尺之遙的華爾街股市三大指數皆收黑，跌勢也蔓延到亞洲。

由於科技股受到打擊，香港股市成為亞股主要的收黑市場之一。由於彭博（Bloomberg News）報導稱美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）計劃以折扣價出售持有的京東（JD.com）股份套現37億美元，中國電子商務巨頭京東股價一度暴跌超過11%。

京東收盤跌幅收窄至近9%，阿里巴巴（Alibaba）和網易（Netease）等公司股價也下跌。

東京、上海、馬尼拉、和台北股市收低；雪梨、曼谷、新加坡、首爾和雅加達股市則小幅收高。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130821

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