台光電、臻鼎-KY戰略合作 深化材料研發與智慧製造

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（中央社記者江明晏台北22日電）台光電、臻鼎-KY今天宣布簽署戰略合作協定，將共同推動終端客戶開發、PCB材料研發、智慧化和綠色化發展，首波將在新材料、關鍵技術研發領域展開合作。

環保暨高階CCL材料供應商台光電、全球PCB製造龍頭廠臻鼎-KY今天發布訊息宣布，雙方在深圳鵬鼎時代大廈簽署戰略合作協定，將建立戰略性合作夥伴關係，推動終端客戶開發、PCB材料研發、智慧化和綠色化發展。

台光集團董事長董定宇表示，臻鼎作為全球PCB企業龍頭，此次台光與臻鼎合作升級，雙方將持續利用優勢互補，共同服務PCB生態圈，推動全球PCB產業的創新與永續發展。

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台光電期許，透過此次合作不斷提升在材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的能力，加強在載板市場的合作，持續增加在各類伺服器、高階網通使用的低損耗材料、HDI及新能源汽車等的全球市占率。

展望未來，臻鼎集團董事長沈慶芳表示，雙方將整合各自資源優勢，共同開發和拓展目標市場，並採取協同行銷的市場開拓策略，定期分享所屬產業的前端產品資訊、發展資訊及提供產品技術支援，發揮各自優勢，在產品及服務中進行強強結合。（編輯：楊凱翔）1130822