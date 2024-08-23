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歐洲純電動車市場 BMW銷量首次超越特斯拉

2024/8/23 14:09
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）根據市場研究公司 JATO Dynamics，BMW銷量首次在歐洲純電動車（BEV）市場超越美國汽車製造商特斯拉（Tesla）。

路透社報導，德國汽車大廠BMW 7月售出1萬4869輛純電動車，比特斯拉多出約300輛。

這項數據突顯，傳統汽車製造商本來落後於純電動車製造商，但是在政府政策與品牌忠誠度支持下，它們在市場上獲得勝利。

Jato Dynamics分析師穆尼奧斯（Felipe Munoz）表示：「電動車的誘因與前景均不明，考慮購入電動車對消費者形成障礙。上述這些因素，再加上電動車殘值低，導致7月數字下滑。」穆尼奧斯指的是所有電動車的銷量。

全球最有價值的汽車製造商特斯拉，目前仍占主導地位，但是由於電動車補貼與激勵措施的不確定性，BMW和富豪集團（Volvo）等傳統汽車製造商正在搶回市場。

根據一些報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的兩極化形象，也影響人們對特斯拉的看法。

從數字來看，BMW上個月銷量與去年相比增加35%，而特斯拉註冊量下降16%。報告顯示，上個月登記的新電動車約為13萬9300輛，較2023年7月下降6%；電動車市占率也從一年前的14.6%，下滑至13.5%。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130823

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