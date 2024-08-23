北市拚年底完成1200座電動車充電樁 改以度計費

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）北市積極鼓勵及推動電動車相關配套，停管處表示，預計今年底完成建置公有公共路外停車場1200個充電樁，計費方式由原本的差別費率改為以度計費，逐步至今年底調整完成。

北市停車管理工程處今天表示，為推動綠能環境、低碳運輸及配合中央政策，積極鼓勵及推動電動車計畫，藉由民間及公部門資源，推動電動汽車充電樁基礎建設，建構友善電動汽車使用環境。

停管處今天啟用73格充電樁，計費方式由原本的差別費率改為以度計費，每度8到8.5元「充多少付多少」，逐步至113年底全面調整完成；車主透過「北市好停車」網頁版，能直接用手機得知各停車場充電格位現況，還能直接導航至指定地點，降低車主里程焦慮。

停管處表示，截至113年7月底，已於北市165處公有公共路外停車場建置650樁充電設施，將於113年底完成北市公有公共路外停車場建置1200樁；交通局副局長葉梓銓指出，2030年目標是達3000座。

停管處指出，為提升充電樁服務品質，已將轄下所屬路外公有公共停車場的充電樁業務委由民間業者興建、營運，並透過民間業者協助政府打造合理使用者付費機制。

為有效管理充電格位，停管處今天也公告「本市境內路外公共停車場電動汽車充電專用停車位使用規定」，就充電格位各項違規事項明確說明，公有充電樁停車格不得停油車、不充電停車會開罰；不過晚間10時至隔天上午7時，電動車可不充電停放。

另外，為提升充電格位防災效能，停管處依規定設有火警防災灑水系統，另於轄管停車場設置防火毯列為滅火配備，於充電格位區域設有「緊急對講機」，民眾可直接聯繫管理室，並與消防局定期合作進行消防演練，優化橫向溝通提升防災能量。（編輯：蕭博文）1130823