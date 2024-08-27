研調：iPhone等備貨近尾聲 柔性OLED面板需求趨緩

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（中央社記者潘智義台北27日電）研調機構群智諮詢指出，進入iPhone 16系列等高階旗艦機種備貨周期，整體柔性有機發光二極體（FOLED）面板的需求增加；但由於上半年中國品牌商積極備貨，第3季需求反而減少。

群智諮詢調查，智慧型手機面板整體價格仍呈現穩中下滑的局面，智慧型手機低溫多晶矽液晶面板（LTPS LCD）需求短期內依然疲軟，價格隨新產品的量產持續小幅下滑。

另外，剛性OLED智慧型手機面板價格目前持穩，但隨著未來中尺寸產品需求增加，價格可能上漲。

群智諮詢說明，2024年上半年全球智慧型手機面板出貨量約10.7億片，年增約11.3%，其中第2季出貨約5.3億片。

群智諮詢調查，上半年中國OLED面板出貨約2億片，全球市占率49%；中國面板市場緊張的供應氛圍有所緩解，柔性有機發光二極體（FOLED）面板價格除新規格外多持平。

另外，隨著人工智慧（AI）市場增溫，搭配新興市場換機周期等因素帶動下，上半年全球智慧型手機需求持續成長，終端品牌對智慧型手機面板的備貨轉趨積極。（編輯：張均懋）1130827