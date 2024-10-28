9月億元退票大戶罕見掛零 央行：今年以來退票平穩

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）中央銀行今天公布9月存款不足退票概況，退票張數比率0.07%、金額比率0.22%，雙雙較8月下滑，且億元以上退票大戶罕見掛零。外界關注是否因經濟穩健、股市熱絡，有助於提升企業還款能力，央行官員表示，今年以來退票呈現平穩走勢。

央行統計，9月票據交換張數為561萬4146張，較8月增加39.09%，票據交換金額新台幣1兆1927億元，較8月增加12.96%，主要是因9月較8月增加2個月底峰日，使得票據交換張數及金額均增加。

央行說明，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；8月因31日正好是週六、無月底峰日，9月因此有2個月底峰日。

觀察9月退票概況，存款不足毛退票張數共計3681張，占票據交換張數比率為0.07%，較8月略減0.01個百分點；存款不足毛退票金額26億元，占票據交換金額比率為0.22% ，較8月減少0.03個百分點，主要是因9月無大戶（每戶退票金額達1億元以上者）退票所致。

近期國內經濟情勢穩健，台股持續攻高，媒體詢問，是否有利於提升企業還款能力，使得9月退票大戶罕見掛零，央行官員對此表示，應屬個案情況，不宜以單月數據下定論。

央行官員補充，以前票據為主要工具，現在支付趨於多元化，另一方面，觀察數據應以連續性走勢來判讀會更準確；今年以來的退票概況處在平穩水準。（編輯：張均懋）1131028