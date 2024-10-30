先進製程需求旺 崇越前3季每股賺14.45元創新高

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（中央社記者吳家豪台北30日電）半導體材料通路商崇越科技受惠於先進製程和晶圓代工產能擴增，今天公布第3季營業淨利新台幣11.1億元，季增10.6%、年增17%，每股盈餘4.93元；崇越前3季每股盈餘14.45元，年增20.3%，創歷年同期新高。

崇越發布新聞稿說明，生成式人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）迅速發展，在終端需求復甦的帶動下，推動半導體材料出貨暢旺，崇越今年第3季營收首度突破150億元、達153.7億元，季增11.4%、年增23%，改寫單季歷史新高。

崇越今年前3季營收410.9億元，年增10.9%；營業利益29.8億元，年增24.8%，歸屬母公司業主淨利27.3億元，年增24.1%，皆寫下歷年同期新高。

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環保綠能業務方面，崇越持續承接新的環保工程案，包含大型廢水處理、機電空調、無塵室等，業務範圍拓及新加坡、越南、馬來西亞等海外半導體廠和電子廠，相關業務採完工比例認列營收，第4季可望進入認列高峰。

崇越科技董事長潘重良表示，近年積極布局海外市場，已打入多家半導體客戶的供應鏈，海外能見度佳，隨著海外晶圓廠產能開出，將持續推升崇越營運。（編輯：張良知）1131030