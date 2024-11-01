燦坤：明年景氣保守謹慎 AI是實體通路好機會

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（中央社記者吳家豪台北1日電）3C通路商燦坤董事長林技典今天表示，燦坤對明年景氣看法比較保守謹慎，人工智慧（AI）將成為未來幾年3C電子產品和家電主流趨勢，目前消費者需要到通路門市，才能親自體驗到AI帶來的好處，「我一直看作是實體通路的好機會」。

看準雙11購物季商機，燦坤今天舉辦11月會員特典活動起跑記者會，林技典接受媒體採訪談到明年景氣、AI市場需求及燦坤競爭策略等議題。

林技典說，目前看起來，各家經濟機構的預測都顯示，明年台灣經濟會比今年差，美國和全世界經濟也是，燦坤對明年景氣看法比較保守謹慎。

針對AI市場需求，林技典指出，今年是AI元年，上游晶片供應商從設計產品到發表大約需要3個月至半年，根據上游供應商的看法，明年AI市場會比今年更好。

他說，去年10月燦坤開始關注人工智慧個人電腦（AI PC）議題，現在台灣消費者要購買電腦，都會先考慮有沒有AI功能。家電廠商也發現AI的重要性，包括LG、三星、Panasonic等廠商，除了強調智慧家電之外，也讓家電更加AI化，AI未來幾年會變成3C消費電子和家電的主流趨勢。

然而，林技典強調，必須讓消費者體驗到AI能對生活和工作產生什麼影響時，消費者才願意掏出錢買單。這幾年燦坤很大的改變之一，是提升消費者體驗，增加消費者對通路的認可以及對產品的認識。

談到統一入股電商集團PChome網路家庭，林技典形容這一步相當「高招」，可以運用統一的物流和超商通路，來彌補PChome的不足之處；不過統一入股PChome後，將如何與統一原有電商平台整合，還需要觀察一段時間。

林技典直言，燦坤本來就跟PChome有競爭關係，燦坤會持續深化體驗、創新商品，如果一直跟著別人的路走，最後只剩價格競爭，會變成惡性循環。媒體追問燦坤是否有意併購其他業者，他僅表示一向不排除任何的合作機會，「統一的動作很大，我相信其他業者的動作也不會小」。（編輯：潘羿菁）1131101