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台積電撐盤、機器人概念股衝鋒 台股拚站穩23000點

2024/11/5 11:08
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（中央社記者吳家豪台北5日電）美國總統大選前夕，市場普遍觀望，台股今天早盤電子與金融熄火，指數最低至22849.83點、跌約116點，隨台積電翻紅撐盤、機器人概念股多檔漲停，指數翻紅最高衝上23178.8點、漲約213點，隨後漲勢收斂，力拚站穩23000點。

至10時45分左右，台股加權指數達到22983.99點，上漲18.6點，漲幅0.08%，成交金額新台幣1819.78億元；電子類股指數上漲0.04%，金融類股跌0.45%。

晶圓代工廠台積電開低走高，盤中最高1055元、漲幅1.44%。鴻海、聯發科弱勢整理，沿平盤214元、1295元狹幅震盪。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）4日在美股盤中市值超越手機大廠蘋果（Apple），再次成為全球市值最高的企業，帶動台股AI族群走勢，技嘉勁揚超過4%，緯創漲逾2%，廣達、英業達上揚超過1%。

機器人概念股表現強勢，羅昇、穎漢亮燈漲停，分別鎖在138元、69元，所羅門盤中最高149元，漲幅約6.81%。

貨櫃三雄4日釋出營運展望，航運類股今天普遍走高，長榮漲約3%，陽明上揚逾4%，萬海漲幅約7%；中櫃盤中觸漲停36.3元，四維航漲約2%。（編輯：林家嫻）1131105

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