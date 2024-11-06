台灣金聯董事長交接 呂政璋：會把國家資產賣得更好

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（中央社記者羅元駿台北6日電）台灣金聯董事長改由前雲林縣政府農業處長呂政璋接任，遭國民黨質疑靠「賴友友」關係上任。台灣金聯今天舉辦董事長交接典禮，呂政璋回應，他在海外都是行銷台灣，是台灣的好朋友、「台友友」，至於北港萬有紙廠標售案，他強調，會把國家資產賣得更好、不可能賤賣。

台灣金聯資產管理公司今天舉行董事長交接典禮，原董事長施俊吉、新任董事長呂政璋親自出席，並由中小企銀董事長劉佩真擔任監交人。

不過施俊吉日前表示，他懷疑自己處理雲林北港萬有紙廠標售案，可能擋人財路才會被趕走。國民黨則質疑呂政璋過去沒有金融背景，只因為是「賴友友」，所以將呂政璋安插到國營事業。

施俊吉今天致詞表示，4年前他到金聯，路人不知道甚麼是金聯，4年後社會大眾多給予肯定認同，民眾等著金聯的平價宅，金聯不再是柴房裡挑水砍柴的無名貢獻者。

他進一步說，自2020年至2024年第3季，金聯資產總額增加新台幣47.86億元，他透過有價證券讓公司業外投資牟利，4年來讓金聯從股市賺近19億元，也就是每年10億盈餘目標，至少37.5%來自股市獲利，此舉讓金聯有抗壓力，得以不妥協強勢，不賤賣國家資產。

呂政璋致詞先用台語介紹他是「正港的台灣囝仔」，並向施俊吉鞠躬，感謝施俊吉過去4年半的努力。

呂政璋表示，他這次被邀請回來加入政府團隊，用海外經驗幫助泛公股事業找到創新之路，在施俊吉轉型的基礎上提出「再轉型」，並稱自己是「開疆闢土的大戰將」。

他強調接任後將啟動「三三三模式」，包括建立值得信賴的產業生態鏈、創新企業永續發展模式、構築長期穩健且具成長潛力的經營體系等3大核心策略。另外也會發展「三專模式」，也就是專業、專注、專精為事業發展核心；並建立創新、創業、創造價值的「三創方向」。

至於上任後具體作法，呂政璋表示，會盡快在聖誕節前向外界報告2025年要做什麼。

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不過在野黨質疑呂政璋資歷、賴友友關係，呂政璋會後接受媒體聯訪時表示，過去台灣金聯董事長都是退下來的長官，看到媒體寫他是小蘿蔔頭，「蘿蔔越小越好吃」，他也強調，他在法國、日本、中國時都在行銷台灣，是台灣的好朋友，是台友友。

另外針對雲林北港萬有紙廠標售案，他說，未來北港土地處理上一定公開、公平、公正且透明，不會因為誰當董事長有任何影響，只會把國家資產賣得更好，不可能賤賣，等他把資料釐清後，邀請媒體去北港看萬有紙廠，未來公開標售也將規畫網路直播。（編輯：潘羿菁）1131106