9大公股銀暫停投放非實名制平台廣告 打擊金融詐騙

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（中央社記者張璦台北8日電）繼兆豐銀行、土地銀行昨天宣布暫停投放非實名制社群平台廣告，台銀、輸銀、一銀、合庫、華銀、彰銀、台灣中小企銀今天宣布響應相關措施，打擊金融詐騙，避免民眾財產安全陷於高度風險。

兆豐銀昨天率先表態，近年許多網站、平台、群組採非實名制登錄，使其傳播的訊息真假難辨又求證無門，為避免民眾被不當訊息誤導，遭遇金融詐騙，決定將暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號，投放任何廣告及業務行銷活動。

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同時，兆豐銀也會暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台的直播主、版主、網紅、主持人，以及其他成員從事任何廣告及業務宣導活動；上述措施將持續到民國114年12月31日止，土銀隨後決定跟進。

今天台灣銀行、輸出入銀行、第一銀行、合庫銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企銀陸續宣布響應兆豐銀措施，不投放廣告在非實名制登錄的社群媒體及平台，以避免被詐騙集團利用作為詐騙工具。（編輯：楊蘭軒）1131108