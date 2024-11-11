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美股創高 法人：台股須重新檢視基本面因應川普政策

2024/11/11 08:26
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（中央社記者潘智義台北11日電）美國總統大選落幕，美股道瓊工業指數創新高，法人認為，不論川普當選後台股超漲或超跌股票，皆須重新檢視基本面，後續更須觀察對川普上任後新政策的適應力。

台股8日終場收在23553.89點，上漲145.07點，漲幅約0.62%。

美國大選迅速結束，美股8日延續選後漲勢，道瓊工業、那斯達克和標準普爾500指數收盤創新高。

道瓊工業指數8日終場上漲259.65點，或0.59%，收在43988.99點；標準普爾500指數上漲22.44點，或0.38%，收在5995.54點；以科技股為主的那斯達克指數上漲17.32點，或0.09%，收在19286.78點；費城半導體指數下跌43.467點，或0.81%，收在5290.52點。

法人表示，美國總統大選前，台股反映川普（Donald Trump）當選的利空，已領先下跌，而選後美股、台股呈現川普支持的受惠股漲、可能被打壓的股票下跌局面；但之後不論是受惠或受害股、超漲或超跌股，市場都將重新檢視其基本面，觀察個別公司在川普就任後政策下的適應力及後續表現。

法人認為，在川普可能提高關稅的前提下，航運股或將搶在川普上任前提前出貨，但短多長空，各產業表現仍須視川普正式端出政策後的競爭力而定。

產業訊息方面，南寶樹脂8日公告第3季歸屬母公司淨利6.61億元，每股盈餘5.48元，創同期新高。前3季每股稅後盈餘達16.91元，也為歷史同期新高。

人工智慧（AI）伺服器需求續強，代工廠廣達、緯創8日公布10月營收，均創下歷年同期新高。和碩受惠於iPhone 16系列新機出貨，10月營收再度突破千億元，創今年單月新高；仁寶旗下電腦及非電腦產品表現持穩，10月營收改寫近一年高點。

面板雙虎友達光電8日公布10月自結合併營收208.7億元，月減19.3%，年減1.4%；群創光電10月自結合併營收169億元，月減12.6%，年減2.3%。（編輯：林家嫻）1131111

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