台股跌24.25點
2024/11/11 13:54
（中央社台北11日電）台北股市今天開低震盪，收盤跌24.25點，為23529.64點，跌幅0.1%，成交金額新台幣3555.72億元。
加權指數開盤為23477.75點，盤中最高23563.8點，最低23306.66點；不含金融股指數20619.62點，跌18.53點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.49%、食品股跌0.27%、塑化股跌0.49%、紡織股跌0.96%、機電股跌0.08%、造紙股跌1.02%、營建股漲2.08%、金融股跌0.22%。
委買張數2148萬955張，委賣張數1118萬2772張，成交張數708萬3891張。
收盤時上漲464家，下跌505家，持平81家。
成交量前5名個股為元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、英業達、元大台灣50反1、鴻準。
漲幅前5名個股為神達、貿聯-KY、AES-KY、永崴投控、眾達-KY。
跌幅前5名個股為事欣科、喬山、居易、裕慶-KY、裕融。1131111
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