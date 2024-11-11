颱風攪局中鋼10月出貨減近1成 營收創近4年同期新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北11日電）中鋼10月營收為新台幣279.39億元，年減3.83%，創近4年歷年同期新低，主要因颱風天數多，出貨量減少近1成所致；前10個月累計營收為3018.81億元，年減0.69%。

中鋼向中央社記者表示，受到颱風天數影響，10月出貨量為82.4萬噸，較去年同期90萬噸，減少8.44%。

另外，美國總統大選結果出爐，川普（Donald Trump）重返白宮。中鋼表示，中國大陸推出全新財政刺激政策，宣布以規模人民幣10兆元（約新台幣45兆元）地方政府化債方案，是確有政策出來，而不是空中閣樓，但因川普將於明年1月上任，因此刺激政策應該不會在今年立刻發酵，而是在明年。

中鋼認為，須觀察川普上任後，對於關稅的政策，以及對大陸的影響。

另外，中鋼表示，中國鋼鐵今年出口量預估會突破1億噸，表示中國國內需求疲軟，明年若還是這個出口量「就會比較麻煩」，因出口激增會導致反傾銷問題。

不過以中國龍頭鋼廠寶鋼今天盤價開出平盤，而非跌價來看，看好今年第4季鋼市有望平穩。（編輯：楊凱翔）1131111