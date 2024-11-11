中國振興經濟計畫未符預期 亞股多收跌

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（中央社香港11日綜合外電報導）外界引頸期盼的中國振興經濟計畫不符市場預期下，亞洲股市今天多收跌，而川普上週贏得總統大選後著手安排新內閣人事，也令投資人密切關注華府動態。

法新社報導，市場期待川普（Donald Trump）第2次任期的新政府將獲共和黨掌控的國會協助，通過鬆綁管制、減稅等一連串親商政策，這抵銷了市場對貿易戰可能爆發的疑慮，促使股市上週走高上揚。

然而，北京當局本月8日宣布調高地方政府舉債上限，以協助地方清理所謂隱性債務，卻沒有公布任何推動經濟成長的新措施，市場氣氛因而丕變，在紐約掛牌的中國企業股價8日聞訊重挫逾4%。

港股今天領跌亞股，恆生指數收盤下挫超過1%，雪梨、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都收跌；上海、東京與新加坡股市則收漲。

美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息，也助攻華爾街3大股市指數8日創新高，但未能激勵亞股今天跟進走高。

觀察家指出，市場對川普計劃加徵關稅的可能影響感到憂心。川普曾談到，他將特別針對中國提高關稅，在市場引發美中兩大經濟強權恐再打起貿易戰的討論。

澳洲激石集團（Pepperstone Group）首席分析師魏斯頓（Chris Weston）說，北京8日宣布的經濟政策有限，可能是將潛在貿易戰納入考量。

魏斯頓在給客戶的報告中寫道：「川普和中國的關稅談判醞釀之際，許多人認為中國此刻是在保留火力，以用更具針對性的方式，遏阻可能面臨的負面經濟影響。」（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1131111