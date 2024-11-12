央行管制發酵 10月個人房地合一稅增幅探今年來最低

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（中央社記者張璦台北12日電）財政部今天公布稅收統計，官員表示，隨央行信用管制發酵，房地交易回歸自住、工商使用基本需求，反映在稅收上，契稅、土增稅10月實徵淨額為剔除春節因素後，今年以來的最低值，同時，個人房地合一稅年增幅，也收斂至今年以來最低點。

財政部今天公布10月全國賦稅收入新台幣3498億元、年增50.9%；累計前10月實徵3兆2951億元，較去年同期增加9%，占全年預算數101.9%，提前達陣全年預算目標。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，隨央行信用管制措施持續發酵，購屋需求已轉趨保守，10月六都建物買賣移轉棟數月減1成3，這已是連續3個月呈現月減，且若相較於去年10月，也呈現負成長格局。

反映在與房地交易相關的稅收統計上，梁冠璇指出，10月契稅實徵15億元，剔除農曆春節因素後，為今年以來最低規模，年減4.2%，其中以新北市、新竹縣、台南市衰退較多；累計前10月實徵159億元、年增26.1%，增幅持續縮減。

土增稅方面，梁冠璇表示，雖然房市買氣轉淡，但企業擴廠需求、建商購地效應仍然存在， 10月土增稅實徵70億元，也是排除農曆春節因素後，今年以來最低水準，年增幅則為22.1%，其中以台中市、新北市及高雄市增加較多，主因大面積土地買賣案件所致；累計前10月實徵749億元、年增21.7%，以新北市、台中市、桃園市、高雄市增加較多。

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至於個人房地合一稅，10月實徵64.5億元、年增52.6%，成長幅度收斂至今年以來最低點，觀察六都狀況，桃園市、台南市實徵淨額落入負成長；累計前10月實徵近566億元、年增84.8%。

展望後市，梁冠璇表示，房地交易將回歸自住、工商使用的基本需求，未來央行推出下一波管制措施的可能性，以及美國聯準會（Fed）降息的強度等因素，都將影響資金流向以及房市後續走勢，所以相關稅收表現，仍待持續審慎觀察。（編輯：林興盟）1131112